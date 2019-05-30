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Ракурс
Під час зустрічі президента з главами фракцій, фото: Адміністрація президента

Розпуск парламенту: на сайті президента оприлюднена стенограма зустрічі з главами фракцій

30 тра 2019, 22:27
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Прес-служба Адміністрації президента оприлюднила стенограму консультацій президента України Володимира Зеленського з очільниками фракцій парламенту з приводу розпуску Верховної Ради. Ця зустріч відбулася 21 травня в будівлі Адміністрації президента в Києві.

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У прес-службі служба Адміністрації президента зазначають, що оприлюднюють цю інформацію у зв’язку з численними запитами.

Стенограма оприлюднена у вигляді текстового файлу в форматі Microsoft Word 2007 (docx), завантажити її можна за посиланням.

Про намір розпустити Верховну Раду VIII скликання Зеленський заявив під час своєї інавгураційної промови 20 травня. Того ж дня стало відомо, що лідерів парламентських фракцій запрошено до Адміністрації президента на передбачені в такому разі законодавством консультації.

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко планував вести трансляцію консультацій за допомогою свого смартфона, однак охорона в Адміністрації президента відмовилася його в такому разі пропускати.

Варто додати, що в оприлюдненій стенограмі Ляшко неодноразово згадує про відібраний телефон і просить його повернути.

Джерело: Ракурс


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999

Розпуск парламенту: на сайті президента оприлюднена стенограма зустрічі з главами фракцій

Адміністрація президента оприлюднила стенограму консультацій президента з лідерами парламентських фракцій з приводу розпуску Верховної Ради, котрі відбулися 21 травня

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