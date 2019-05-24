Глава АП Андрій Богдан. Фото: BBC.com

https://racurs.ua/ua/n122300-nova-vlada-vvajaie-rosiu-agresorom-ale-z-kremlem-potribno-domovlyatysya-bogdan.html

Ракурс

Україна визнаватиме Росію країною-агресором і під час переговорів про мир між цими країнами.

Loading...

Однак із Москвою все ж потрібно домовлятися, щоб домогтися миру на Донбасі та повернути військовополонених, заручників та політичних в’язнів. Нова влада наголошує на тому, що півострів Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей — це українська територія. Про це заявив голова Адміністрації президента Андрій Богдан у ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

Якщо хочете миру — розмовляти треба. Президент Порошенко вів переговори з Путіним і неодноразово. Ми вважаємо, що Росія — країна-агресор. Ми вважаємо, що захоплені наші території. Але і з агресором треба розмовляти. Сенс у перемовинах з Росією — хоча б для того, щоб повернути наших людей звідти. А ще можна знайти дуже багато сенсу, на тій стороні теж живуть наші українці. Вони розмовляють і українською, і російською мовами, — заявив Богдан.

При цьому глава АП не відповів, чи буде Київ вести перемовини напряму з представниками незаконних формувань ЛНР та ДНР. Богдан відзначив, що окупанти на Донбасі не самостійні, а РФ все-одно колись погодиться на мир.

Раніше голова Адміністрації Андрій Богдан заявляв, що влада розглядає можливість винесення на всенародний референдум укладення мирних домовленостей з Росією. За словами Богдана, питання миру з агресором мають вирішувати не тільки президент та депутати, а й народ України.

Нагадаємо, 23 травня перед виступом на конференції IForum в Києві новообраний президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорів з Росією не буде.