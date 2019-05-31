Данилюк заявил, что Зеленский не ведет переговоров с Путиным. Фото: LIGA.net

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Президент Украины Владимир Зеленский не ведет никаких переговоров с Кремлем.

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Вопрос современных украино-российских взаимоотношений очень непростой. Москва пока не предприняла никаких действий для того, чтобы война на Донбассе прекратилась. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, сообщает ТСН.

Вопрос взаимоотношений с Россией не простой. Звучало много призывов, но война продолжается. Все публичные призывы мы воспринимаем лишь как информацию, — заявил Данилюк.

Секретарь СНБО заверил, что к диалогу с Россией будут готовиться в нормандском формате. По его словам, Франция и Германия будут модераторами в украино-российских переговорах и помогут избежать дальнейшей эскалации или неправильных шагов с обеих сторон. Данилюк считает, что сначала нужно сформировать переговорную позицию.

Далее она будет проговариваться в нормандском формате. Это правило, которого мы будем придерживаться. На этом формате завязано много процессов, решений и санкций, от которых Россия очень страдает. Это является определенным фактором в переговорах между Украиной и Россией, — уточнил секретарь СНБО.

Напомним, советник Зеленского Иван Апаршин заявлял, что избранному президенту Украины не стоит проводить прямые переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Он считает прямые переговоры президентов Украины и России бесперспективными и не доверяет хозяину Кремля.