Зіткнення суден в Будапешті: поліція затримала громадянина України

Сподівання, що когось із зниклих безвісти вдасться знайти живим, зникли, фото: MTI

https://racurs.ua/ua/n122593-zitknennya-suden-v-budapeshti-policiya-zatrymala-gromadyanyna-ukrayiny.html

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Угорська поліція затримала 64-річного громадянина України Юрія С. з Одеси — капітана катера Mermaid, котрий 29 травня затонув на Дунаї в Будапешті внаслідок зіткнення з екскурсійним лайнером.

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За версією правоохоронців, затриманий допустив халатність, котра призвела до масових людських жертв, повідомляє агентство BBC.

Катер, котрий перевозив південнокорейських туристів, затонув через сім секунд після зіткнення. Кількість зниклих без вісті внаслідок зіткнення становить 21 особа.

Сподівання, що когось із них вдасться знайти живим, зникли. Ще сім південнокорейських туристів визнані мертвими.

Сімох людей, котрих вдалося врятувати, отримали переохолодження. Медики повідомляють, що їхній стан стабільний.

На екскурсійному лайнері Viking Sigyn, який зіткнувся з катером, ніхто не постраждав.

Зазначається, що такі зіткнення є рідкісним випадком на Дунаї, де навігація завантажена, але загалом безпечна.

Нагадаємо, затонулий катер був побудований у Херсоні в 1949 році за проектом 544 «Москвич». Спочатку він використовувався у Радянському Союзі, у 1992 році його передали в Угорщину компанії SZOT Cruises. У 2003 році корабель отримала компанія Panorama Deck Kft.