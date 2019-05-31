Дональд Трамп вирішив запровадити мита на всі мексиканські товари. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/ua/n122596-tramp-cherez-nelegalnyh-migrantiv-zaprovadjuie-myta-na-vsi-tovary-z-meksyky.html

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Сполучені Штати Америки запровадять мита на всі товари з Мексики.

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П’ятивідсотковий митний збір на всі товари, які імпортуються з Мексики, вводиться з 10 червня 2019 року. Таким чином американська влада хоче натиснути на Мехіко та зупинити потік нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити на територію США. Про це американський президент Дональд Трамп повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Сполучені Штати 10 червня запровадять мито у 5% на всі товари, які завозять до нашої країни з Мексики доти, доки не буде зупинено нелегальних мігрантів, які прибувають через Мексику. Митний збір поступово зростатиме, поки проблему нелегальної міграції не буде вирішено, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, перед виборами президента Трамп обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою. Однак Конгрес США відмовився виділяти кошти на будівництво. Трамп у відповідь оголошував режим надзвичайного стану, але це не допомогло.

Нагадаємо, 10 травня набрало чинності рішення Адміністрації президента Трампа про підняття мит з 10% до 25% на китайські товари. У відповідь Китай вирішив із 1 червня підвищити імпортні мита на американські товари. У списку Пекіна значиться понад 5 тис. найменувань.