Дмитрий Гордон стал главой предвыборного штаба партии «Сила и честь». Фото: Народная Правда

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Журналист Дмитрий Гордон стал главой предвыборного штаба партии «Сила и честь».

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Известный журналист, который ранее призывал голосовать на президентских выборах за экс-главу Службы безопасности Украины и бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко, возглавил его политическую силу. Об этом Смешко сообщил на собственной странице в Facebook.

Председателем нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон. При этом он еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду Украины. Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста, — говорится в сообщении.

Экс-начальник военной разведки отметил, что предвыборная кампания его политической силы набирает обороты и к партии «Сила и честь» присоединяются профессионалы. Смешко выразил надежду, что при поддержке украинцев «Сила и честь» сможет стать движущей силой, вокруг которой сформируют парламентское большинство. Политик считает, что должен привести в Верховную Раду и правительство настоящих профессионалов.

Напомним, проведенный в мае соцопрос свидетельствует, что за партию Игоря Смешко «Сила и честь» готовы проголосовать 4,2% украинцев.