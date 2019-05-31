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Ракурс
Устройства для несанкционированного наблюдения обнаружили в аэропорту Одессы. Фото: Борн СПб

В аэропорту Одессы частная фирма вела несанкционированное наблюдение, прокуратура выявила более 50 «жучков» (ФОТО)

31 мая 2019, 11:44
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Несанкционированное наблюдение и запись информации о деятельности Одесского аэропорта длительное время вела частная компания.

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Правоохранители установили, что сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли «записывать» вс. Внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Более 50 устройств фиксировали информацию относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы. Злоумышленники могли получить доступ к камерам видеонаблюдения в рабочих кабинетах сотрудников Государственной пограничной службы, таможенной зоне, бухгалтерии, помещениях личного досмотра и тому подобное. Также они могли получить доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

Правоохранители провели обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.

В аэропорту Одессы обнаружили жучки. Фото: прокуратура области

В аэропорту Одессы обнаружили жучки. Фото: прокуратура области

В аэропорту Одессы обнаружили жучки. Фото: прокуратура области

Напомним, 4 марта элементы аппаратуры для прослушивания обнаружили под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского. В Службе безопасности Украины заявили, что они установили аппаратуру для прослушивания, но заверили, что не слушали кандидата.

Источник: Ракурс


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