Совладелец «Квартала» о Путине: У него имперские амбиции, но можно же договориться

Борис Шефир, фото: «Детектор медиа»

https://racurs.ua/n122600-sovladelec-kvartala-o-putine-u-nego-imperskie-ambicii-no-mojno-je-dogovoritsya.html

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Совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир считает, что война на востоке Украины завершится, если убрать из руководства страны людей, материально заинтересованных в ее продолжении.

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Об этом Шефир заявил в интервью изданию «Детектор медиа».

Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет, — отмечает совладелец «Квартала».

Шефир убежден, что с властями России, если «сильно захотеть», можно будет договориться. Эту позицию он аргументирует тем, что, по его мнению, россиянам также не нравится воевать.

Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? — отмечает Шефир. — Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться.

Если же договориться не удастся, отмечает совладелец «Квартала», будет объявлена «настоящая война».

А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив, — считает Шефир.

Стоит добавить, что заместитель главы Администрации президента Украины Вадим Пристайко вчера заявил, что у Зеленского не исключают возможности проведения телефонных переговоров с Путиным. Пристайко отметил, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко также проводил телефонные разговоры с Путиным.

Напомним, совладелец «Квартала» считает, что первым шагом к прекращению войны станет отмена недавно принятого Верховной Радой языкового закона. По его мнению, языковой вопрос раскалывает общество и его не стоит поднимать во время войны. Также Шефир считает установленные законодательством квоты на украинский язык слишком большими.