Запрет абортов: в США уже пять штатов законодательно запретили прерывать беременность. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/n122601-zakon-o-zaprete-abortov-prinyal-pyatyy-shtat-ssha.html

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Закон об абортах в США приняли еще в одном штате. Губернатор Луизианы подписал законопроект о том, что женщина не может делать аборт после шестой недели беременности, когда сердце ребенка уже бьется.

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Документ о запрете абортов был подписан накануне, 30 мая. Он не предусматривает исключений для беременностей, наступивших в результате инцеста или изнасилования, сообщает CNN.

Губернатор штата, подписывая документ, назвал себя «демократом против абортов». Он заявил, что таким образом заботится о маленьких детях и предоставляет больше возможностей каждому ребенку.

Закон о запрете абортов вступит в силу после того, как его одобрит федеральный апелляционный суд США.

Кроме Луизианы законы, запрещающие аборты, приняли в Кентукки, Огайо, Джорджии и Алабаме. Но ни один из них пока что не вступил в силу.

Между тем, голливудские компании начали заявлять о том, что не будут снимать фильмы в штатах, где приняты эти законы, и даже намерены переехать в другое место.

Как известно, аборты в США легализовали в 1973 году по решению Верховного суда.