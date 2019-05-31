Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Боротьба з корупцією: на хабарі за оренду землі на Одещині впіймали голову сільради. Фото: ua.112.ua

На хабарі в 10 тис. дол. за оренду землі впіймали голову сільради на Одещині (ФОТО)

31 тра 2019, 12:25
999

На хабарі впіймали голову сільської ради Саратського району в Одеській області. Служба безпеки України спільно з прокуратурою зафіксувала вимагання чиновницею неправомірної вигоди у 10 тис. дол.

Loading...

Голова сільради отримала хабара від приватного підприємця за ухвалення позитивного рішення щодо оренди ним землі загальною площею півгектара з перспективою приватизації, повідомляє сьогодні прес-служба СБУ.

Жінку схопили у момент передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 2 тис. дол. Силовики провели обшуки у кабінеті голови сільради і виявили там іншу готівку в іноземній валюті, походження якої наразі з’ясовується.

Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі тривають слідчі. Також перевіряється причетність інших посадових осіб сільради до незаконної діяльності.

На хабарі в 10 тис. дол. за оренду землі впіймали голову сільради на Одещині. Фото: СБУ

На хабарі в 10 тис. дол. за оренду землі впіймали голову сільради на Одещині. Фото: СБУ

На хабарі в 10 тис. дол. за оренду землі впіймали голову сільради на Одещині. Фото: СБУ

Нагадаємо, сільський голова на Тернопільщині піде під суд через отримання 3,5 тис. дол. хабара за оренду землі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Аудит «Укроборонпрому»: ревізори встановили порушення на десятки мільйонів гривень (ДОКУМЕНТ)

Державна аудиторська служба втановила порушення під час перевірок Миколаївського, Житомирського, Харківського, Київського бронетанкового заводів та Шепетівського ремонтного заводу за 2017−2018 роки, які входять до складу концерну «Укроборонпром»

Новини України
13:34

Справа Гандзюк: суд дозволив Мангеру вільно пересуватися у межах Херсонщини

Шевченківський районний суд міста Києва пом’якшив запобіжний захід голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк

Юридичні новини
12:56

Паводок в Україні: понад півсотні будинків підтопило на Львівщині та Прикарпатті (ФОТО)

Внаслідок проливних дощів у Львівській та Івано-Франківській областях десятки будинків та понад 100 домогосподарств підтопило. Рятувальники евакуювали з підтоплених районів 90 осіб

Новини України
09:29
Новини партнерів
Загрузка...