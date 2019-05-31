Боротьба з корупцією: на хабарі за оренду землі на Одещині впіймали голову сільради. Фото: ua.112.ua

https://racurs.ua/ua/n122603-na-habari-v-10-tys-dol-za-orendu-zemli-vpiymaly-golovu-silrady-na-odeschyni-foto.html

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На хабарі впіймали голову сільської ради Саратського району в Одеській області. Служба безпеки України спільно з прокуратурою зафіксувала вимагання чиновницею неправомірної вигоди у 10 тис. дол.

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Голова сільради отримала хабара від приватного підприємця за ухвалення позитивного рішення щодо оренди ним землі загальною площею півгектара з перспективою приватизації, повідомляє сьогодні прес-служба СБУ.

Жінку схопили у момент передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 2 тис. дол. Силовики провели обшуки у кабінеті голови сільради і виявили там іншу готівку в іноземній валюті, походження якої наразі з’ясовується.

Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі тривають слідчі. Також перевіряється причетність інших посадових осіб сільради до незаконної діяльності.

Нагадаємо, сільський голова на Тернопільщині піде під суд через отримання 3,5 тис. дол. хабара за оренду землі.