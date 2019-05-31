Боротьба з корупцією: на хабарі в 2 тис. дол. впіймали посадовця-комунальника міськради Дніпра. Фото: 4esnok.by

https://racurs.ua/ua/n122608-u-dnipri-na-habari-pogoriv-posadovec-komunalnyk-miskoyi-rady-foto.html

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На хабарі затримано провідного спеціаліста комунального підприємства Дніпровської міської ради. Посадовець вимагав 2 тис. дол. від приватного підприємця.

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Хабар посадовцю-комунальнику бізнесмен передав, аби перемогти у конкурсі на оренду приміщення для ведення підприємницької діяльності, повідомляє сьогодні прес-служба місцевої прокуратури.

Ще в лютому, після відповідного звернення підприємця, чиновник заявив, що для отримання в оренду приміщення, яке перебувало в розпорядженні міської ради, йому треба надати неправомірну вигоду в розмірі 2 тис. дол.

Під час передачі грошей 30 травня правоохоронці затримали посадовця. Порушено кримінальне провадження відповідно до ч.3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі правопорушнику повідомлено про підозру, суд вирішує питання щодо обрання йому запобіжного заходу.