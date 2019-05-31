Ревізори перевірили підприємства «Укроборонпрому». Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n122607-audyt-ukroboronpromu-revizory-vstanovyly-porushennya-na-desyatky-milyoniv-gryven-dokument.html

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Результати державного аудиту підприємств Державний концерн «Укроборонпром» за 2017−2018 роки показали на мільйонні втрати.

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На початку січня 2019 року Державна аудиторська служба надіслала на розгляд уряду результати перевірки Миколаївського, Житомирського, Харківського, Київського бронетанкових заводів та Шепетівського ремонтного заводу. Про це повідомляє проект «Марлін» у Facebook.

Ревізори встановили порушення фінансової дисципліни на 14,1 млн грн на Житомирському та Харківському бронетанкових заводах. Ці порушення призвели до втрат на суму 4,8 млн грн. Крім того, встановлено, що штрафні санкції на суму 10,6 млн грн були накладені на Київський та Миколаївський бронетанкові заводи через те, що зброярі несвоєчасно виконали держзамовлення.

Ще 26,4 млн грн Миколаївського бронетанкового заводу були заблоковані в банку «Київська Русь» через ігнорування наказу «Укроборонпрому» про переведення рахунків заводів на обслуговування до державних банків. Встановлено, що Харківський бронетанковий завод відремонтував засоби військового призначення у місцях розташування військової техніки на 1,7 млн грн, які фактично не отримав.

Крім того, ревізори встановили, що Міністерство оборони України без укладання договорів неналежно зберігало військове майно на територіях Миколаївського, Житомирського, Харківського, Київського бронетанкових заводів та Шепетівського ремонтного заводу. Такі рішення військових чиновників призвели до того, що ці оборонні підприємства втратили понад 6,8 млн грн власних коштів.

Нагадаємо, наприкінці лютого Bihus.info оприлюднило інформацію щодо розкрадань у оборонній сфері, до яких причетні люди з оточення колишнього президента Петра Порошенка. Згідно з оприлюдненими даними, син першого заступника РНБО Гладковського та ще низка високопосадовців причетні до купівлі деталей з Російської Федерації за завищеними цінами.

Згодом уряд України виділив 32 млн грн на проведення фінансового аудиту «Укроборонпрому». Також урядовці внесли проект закону у Верховну Раду щодо прозорої роботи оборонного концерну.