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Ракурс
Лотерея зробила американця багатієм після 10 років використання однакових чисел. Фото: Бел.Ру

У США гравець зірвав куш у лотереї після 10 років використання однакових чисел

31 тра 2019, 13:19
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Виграш у лотереї після 10 років спроб ощасливив американця. Житель міста Боуї штату Меріленд у США, використовуючи однакові комбінації чисел, зрештою зірвав куш у 50 тис. дол.

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Цього місяця 62-річний чоловік вкотре купив квиток лотереї Cash 5 і використав свою комбінацію чисел. 23 травня любитель азартних ігор перевірив підсумки розіграшу і дізнався, що став багатієм, повідомляє Lenta.ru з посиланням на UPI.

За словами американця, він не пропускав жодного розіграшу Cash 5 упродовж 10 років після випадку, коли не зміг зіграти в лотерею, і його комбінація чисел принесла перемогу іншій людині.

Чоловік також повідомив, що частину свого виграшу витратить на придбання сушарки, пральної машини і нових дверей у гараж.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що американка виграла в лотерею 150 тис. дол., вгадавши числа в 30 квитках поспіль. Сенсаційний випадок стався у Річмонді. Дебора Браун за один день купила 30 лотерейних квитків і всі вони виявилися виграшними.


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