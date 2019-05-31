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Суд подовжив запобіжний захід Мангеру. Фото: Українська правда

Справа Гандзюк: суд дозволив Мангеру вільно пересуватися у межах Херсонщини

31 тра 2019, 12:56
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Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру подовжили запобіжний захід.

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Чиновнику, якого підозрюють в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, подовжили запобіжний захід до 1 липня. Таке рішення ухвалила головуюча суддя Шевченківського районного суду Києва Тетяна Притула. При цьому служитель Феміди дозволила Мангеру пересуватися у межах Херсонської області без дозволу слідства. Про це 31 травня повідомляє «РБК-Україна».

Сторона обвинувачення подала клопотання щодо продовження запобіжного заходу Мангеру до 1 липня. Зазначається, що захист підозрюваного просив суд дозволити Мангеру покидати територію Херсону без згоди слідства. Таким чином, суддя частково задовольнила клопотання прокурора.

Нагадаємо, Мангера підозрюють за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Вважається, що він є організатором злочину, скоєного за попередньою змовою групою осіб.

Раніше голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер заявив, що пройшов перевірку на поліграфі в одному із приватних центрів Херсона. Посадовець стверджував, що пристрій показав його непричетність до вбивства активістки Катерини Гандзюк. У Генпрокуратурі заявили, що слідчі не візьмуть до уваги результати проходження Мангером поліграфа, оскільки експертизу повинні були провести фахівці Міністерства юстиції України.


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