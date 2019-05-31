Суд продлил меру пресечения Мангеру. Фото :Украинская правда

https://racurs.ua/n122605-delo-gandzuk-sud-razreshil-mangeru-svobodno-peredvigatsya-v-predelah-hersonskoy-oblasti.html

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Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру продлили меру пресечения.

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Чиновнику, которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, продлили меру пресечения до 1 июля. Такое решение приняла председательствующая судья Шевченковского районного суда Киева Татьяна Притула. При этом служитель Фемиды позволила Мангеру передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия. Об этом 31 мая сообщает «РБК-Украина».

Сторона обвинения подала ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру до 1 июля. Отмечается, что защита подозреваемого просила суд разрешить Мангеру покидать территорию Херсона без согласия следствия. Таким образом, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.

Напомним, Мангера подозревают по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Считается, что он является организатором преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Ранее председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе в одном из частных центров Херсона. Чиновник утверждал, что устройство показало его непричастность к убийству активистки Екатерины Гандзюк. В Генпрокуратуре заявили, что следователи не примут во внимание результаты прохождения Мангером полиграфа, поскольку экспертизу должны были провести специалисты Министерства юстиции Украины.