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Андрей Парубий, фото: Вадим Чуприна

«Земля под вами будет гореть»: Парубий отреагировал на предложение совладельца «Квартала» отменить закон о языке (ВИДЕО)

31 мая 2019, 12:50
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Спикер парламента Андрей Парубий отреагировал на недавнее скандальное интервью совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира, который заявил, что нужно пересмотреть в сторону уменьшения языковые квоты, а также отменить недавно принятый Верховной Радой закон о языке.

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По мнению Парубия, украинский народ не позволит этого сделать. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады во время сегодняшнего Часа вопросов к правительству.

Хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства: Украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть!, — заверил Парубий.

Парубий отметил, что к нынешним достижениям в этой сфере украинский народ шел десятилетиями.

Много сыновей и дочерей Украины положили за это свою жизнь, — подчеркнул спикер и выразил уверенность в том, что «реванш не пройдет».

По словам спикера, сейчас в Украине наступили «тяжелые времена», поскольку действия нового президента Украины Владимира Зеленского спровоцировали кризис.

Вчерашнее обнародование стенограммы (консультаций президента с лидерами парламентских фракций относительно роспуска Верховной Рады — ред.) это подтвердило, — отметил Парубий.

Напомним, в интервью изданию «Детектор медиа» Шефир заявил, что, по его мнению, закон о языке разъединяет общество, а его отмена станет первым шагом к прекращению войны.

Источник: Ракурс


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