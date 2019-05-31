Андрій Парубій, фото: Вадим Чуприна

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Ракурс

Спікер парламенту Андрій Парубій відреагував на нещодавнє скандальне інтерв’ю співвласника студії «Квартал 95» Бориса Шефіра, котрий заявив, що потрібно переглянути в бік зменшення мовні квоти, а також скасувати нещодавно ухвалений Верховною Радою мовний закон.

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На думку Парубія, український народ не дозволить цього зробити. Про це він заявив з трибуни Верховної Ради під час сьогоднішньої Години запитань до уряду.

Хочу сказати від імені Верховної Ради і уряду: український народ цього вам не дозволить. Земля під вами буде горіти!, — запевнив Парубій.

Парубій наголосив, що до досягнення нинішніх здобутків у цій сфері український народ йшов десятиліттями.

Багато синів і дочок України поклали за це своє життя, — наголосив спікер і висловив впевненість у тому, що «реванш не пройде».

За словами спікера, зараз в Україні настали «важкі часи», оскільки дії нового президента України Володимира Зеленського спровокували кризу.

Вчорашнє оприлюднення стенограми (консультацій президента з лідерами парламентських фракцій щодо розпуску Верховної Ради — ред.) це підтвередило, — наголосив Парубій.

Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, — Парубій — команді Зеленського pic.twitter.com/WAWEVD7zYk — Цензор. НЕТ (@censor_net) 31 травня 2019 р.

Нагадаємо, в інтерв’ю виданню «Детектор медіа» Шефір заявив, що, на його думку, мовний закон роз'єднує суспільство, а його скасування стане першим кроком до припинення війни.