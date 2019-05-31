«Земля під вами буде горіти»: Парубій відреагував на пропозицію співвласника «Кварталу» скасувати мовний закон (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122604-zemlya-pid-vamy-bude-gority-parubiy-vidreaguvav-na-propozyciu-spivvlasnyka-kvartalu-skasuvaty.htmlРакурс
Спікер парламенту Андрій Парубій відреагував на нещодавнє скандальне інтерв’ю співвласника студії «Квартал 95» Бориса Шефіра, котрий заявив, що потрібно переглянути в бік зменшення мовні квоти, а також скасувати нещодавно ухвалений Верховною Радою мовний закон.
На думку Парубія, український народ не дозволить цього зробити. Про це він заявив з трибуни Верховної Ради під час сьогоднішньої Години запитань до уряду.
Хочу сказати від імені Верховної Ради і уряду: український народ цього вам не дозволить. Земля під вами буде горіти!, — запевнив Парубій.
Парубій наголосив, що до досягнення нинішніх здобутків у цій сфері український народ йшов десятиліттями.
Багато синів і дочок України поклали за це своє життя, — наголосив спікер і висловив впевненість у тому, що «реванш не пройде».
За словами спікера, зараз в Україні настали «важкі часи», оскільки дії нового президента України Володимира Зеленського спровокували кризу.
Вчорашнє оприлюднення стенограми (консультацій президента з лідерами парламентських фракцій щодо розпуску Верховної Ради — ред.) це підтвередило, — наголосив Парубій.
Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, — Парубій — команді Зеленського pic.twitter.com/WAWEVD7zYk— Цензор. НЕТ (@censor_net) 31 травня 2019 р.
Нагадаємо, в інтерв’ю виданню «Детектор медіа» Шефір заявив, що, на його думку, мовний закон роз'єднує суспільство, а його скасування стане першим кроком до припинення війни.