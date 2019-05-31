Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Лотерея принесла американцу целое состояние после 10 лет использования одинаковых чисел. Фото: Бел.Ру

В США игрок сорвал куш в лотерее после 10 лет использования одинаковых чисел

31 мая 2019, 13:19
999

Выигрыш в лотерею после 10 лет попыток осчастливил американца. Житель города Боуи штата Мэриленд в США, используя одинаковые комбинации чисел, в итоге сорвал куш в 50 тыс. долл.

Loading...

В этом месяце 62-летний мужчина в очередной раз купил билет лотереи Cash 5 и использовал свою комбинацию чисел. 23 мая любитель азартных игр проверил результаты розыгрыша и узнал, что выиграл целое состояние, сообщает Lenta.ru со ссылкой на UPI.

По словам американца, он не пропускал ни одного розыгрыши Cash 5 в течение 10 лет после случая, когда не смог сыграть в лотерею, и его комбинация чисел принесла победу другому человеку.

Мужчина также сообщил, что часть своего выигрыша потратит на покупку сушилки, стиральной машины и новой двери в гараж.

Ранее «Ракурс» сообщал, что американка выиграла в лотерею 150 тыс. долл., угадав числа в 30 билетах подряд. Сенсационный случай произошел в Ричмонде. Дебора Браун за один день купила 30 лотерейных билетов и все они оказались выигрышными.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Порошенко избрали главой «Европейской солидарности»

Пятого президента Украины избрали главой обновленного «Блока Петра Порошенко» — партии «Европейская солидарность». За соответствующее решение проголосовали делегаты сегодняшнего съезда этой политсилы

Новости Украины
14:44

Коломойский пытается заблокировать иск против себя в Швейцарии с помощью украинских судов — НБУ

В Нацбанке утверждают, что бывший акционер «ПриватБанка» олигарх Игорь Коломойский пытается с помощью украинских судов заблокировать рассмотрение в Швейцарии инициированных относительно него дел

Новости Украины
14:21
Новости партнеров
Загрузка...