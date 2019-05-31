Лотерея принесла американцу целое состояние после 10 лет использования одинаковых чисел. Фото: Бел.Ру

https://racurs.ua/n122606-v-ssha-igrok-sorval-kush-v-loteree-posle-10-let-ispolzovaniya-odinakovyh-chisel.html

Ракурс

Выигрыш в лотерею после 10 лет попыток осчастливил американца. Житель города Боуи штата Мэриленд в США, используя одинаковые комбинации чисел, в итоге сорвал куш в 50 тыс. долл.

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В этом месяце 62-летний мужчина в очередной раз купил билет лотереи Cash 5 и использовал свою комбинацию чисел. 23 мая любитель азартных игр проверил результаты розыгрыша и узнал, что выиграл целое состояние, сообщает Lenta.ru со ссылкой на UPI.

По словам американца, он не пропускал ни одного розыгрыши Cash 5 в течение 10 лет после случая, когда не смог сыграть в лотерею, и его комбинация чисел принесла победу другому человеку.

Мужчина также сообщил, что часть своего выигрыша потратит на покупку сушилки, стиральной машины и новой двери в гараж.

Ранее «Ракурс» сообщал, что американка выиграла в лотерею 150 тыс. долл., угадав числа в 30 билетах подряд. Сенсационный случай произошел в Ричмонде. Дебора Браун за один день купила 30 лотерейных билетов и все они оказались выигрышными.