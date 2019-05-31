Ревизоры проверили предприятия «Укроборонпрома». Фото: Экономическая правда

https://racurs.ua/n122607-audit-ukroboronproma-revizory-ustanovili-narusheniy-na-desyatki-millionov-griven-dokument.html

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Результаты государственного аудита предприятий Государственный концерн «Укроборонпром» за 2017−2018 годы показали на миллионные потери.

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В начале января 2019 года Государственная аудиторская служба направила на рассмотрение правительства результаты проверки Николаевского, Житомирского, Харьковского, Киевского бронетанковых заводов и Шепетовского ремонтного завода. Об этом сообщает проект «Марлин» в Facebook.

Ревизоры установили нарушения финансовой дисциплины на 14,1 млн грн на Житомирском и Харьковском бронетанковых заводах. Эти нарушения привели к потерям на сумму 4,8 млн грн. Кроме того, установлено, что штрафные санкции на сумму 10,6 млн грн были наложены на Киевский и Николаевский бронетанковые заводы из-за того, что оружейники несвоевременно выполнили госзаказ.

Еще 26,4 млн грн Николаевского бронетанкового завода были заблокированы в банке «Киевская Русь» за игнорирование приказа «Укроборонпрома» о переводе счетов заводов на обслуживание государственных банков. Установлено, что Харьковский бронетанковый завод отремонтировал средства военного назначения в местах расположения военной техники на 1,7 млн грн, которые фактически не получил.

Кроме того, ревизоры установили, что Министерство обороны Украины без заключения договоров ненадлежащим образом сохраняло военное имущество на территориях Николаевского, Житомирского, Харьковского, Киевского бронетанковых заводов и Шепетовского ремонтного завода. Такие решения военных чиновников привели к тому, что эти оборонные предприятия потеряли свыше 6,8 млн грн собственных средств.

Напомним, в конце февраля Bihus.info обнародовало информацию о хищениях в оборонной сфере, к которым причастны люди из окружения бывшего президента Петра Порошенко. Согласно обнародованным данным, сын первого заместителя СНБО Гладковского и еще ряд чиновников причастны к покупке деталей из Российской Федерации по завышенным ценам.

Впоследствии правительство Украины выделило 32 млн грн на проведение финансового аудита «Укроборонпрома». Также чиновники внесли проект закона в Верховную Раду относительно прозрачной работы оборонного концерна.