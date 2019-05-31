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Ракурс
Петро Порошенко, фото: Wikimedia Commons

Партія Порошенка «Європейська солідарність» проводить з’їзд у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)

31 тра 2019, 14:03
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Розпочався з’їзд оновленої партії екс-президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність».

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З’їзд відбувається в Києві у «Мистецькому Арсеналі», що на вулиці Лаврській.

Очікується, що на цьому з’їзді партія визначиться з кандидатами у народні депутати для участі в позачергових парламентських виборах, запланованих на 31 липня.

Раніше ЗМІ стало відомо, що керівником виборчого штабу політсили стане заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Сергій Березенко. Водночас Березенко заявляє, що попри керівництво штабом, його прізвища в партійному списку кандидатів на парламентських виборах не буде. Йти з політики він не планує й зосередиться на розбудові партії.

Нагадаємо, під час з’їду 24 травня партію «Блок Петра Порошенка „Солідарність“» було перейменовано на «Європейську солідарність». Таким чином делегати з’їду підтримали пропозицію, висунуту того ж дня під час форуму громадської організації «Солідарна справа громад».

Джерело: Ракурс


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