Порошенка обрали головою «Європейської солідарності»

Петро Порошенко, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n122612-poroshenka-obraly-golovou-ievropeyskoyi-solidarnosti.html

Ракурс

Екс-президента України Петра Порошенка обрали головою оновленого «Блоку Петра Порошенка» — партії «Європейська солідарність».

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Відповідне рішення сьогодні підтримали делегати з’їзду «Європейської солідарності», котрий відбувається в Києві у «Мистецькому арсеналі», розташованому на вулиці Лаврській.

До лав цієї політсили Порошенко вступив лише 30 травня цього року, отримавши партійний квиток № 52025.

Коментуючи своє обрання головою цієї політсили, Порошенко наголосив, що хоча формально приєднався до партії лише вчора, разом з нею він був однією командою з 2014 року.

Очікується, що на сьогоднішньому з’їзді будуть названі кандидати у народні депутати від партії для участі в цьогорічних виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, за перейменування партії на «Європейську солідарність» делегати з’їзду «Блоку Петра Порошенка» проголосували 24 травня, підтримавши пропозицію, висунуту того ж дня під час форуму громадської організації «Солідарна справа громад».