Ігор Коломойський, фото: marker.ua

https://racurs.ua/ua/n122611-kolomoyskyy-namagaietsya-zablokuvaty-pozov-proty-sebe-u-shveycariyi-za-dopomogou-ukrayinskyh.html

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Колишній акціонер «ПриватБанку» олігарх Ігор Коломойський намагається за допомогою українських судів заблокувати розгляд у Швейцарії ініційованих щодо нього Національним банком України (НБУ) справ про стягнення фінансової заборгованості.

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Про це йдеться в заяві, оприлюдненій сьогодні прес-службою НБУ.

У НБУ зазначають, що сьогодні Господарський суд Києва розглядатиме справу за позовом Коломойського до НБУ та «Приватбанку» про визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування та п’яти договорів особистої поруки Коломойського за цими договорами.

У НБУ вважають, що цей позов свідчить про небажання Коломойського виконувати взяті зобов’язання.

В Нацбанку нагадують, що в 2016 році Коломойський, будучи тоді ще співвласником «ПриватБанку», уклав з НБУ договори поруки та особисто зобов’язався виконати вимоги Нацбанку з повернення кредитів рефінансування, котрі «ПриватБанк» отримував у період з 2008 по 2014 роки. Наголошується, що заборгованість Коломойського перед НБУ за цими кредитами досі становить 9,2 млрд грн.

Нагадаємо, 21 квітня Коломойський виграв у Печерському райсуді Києва суд у справі про погашення кредитів «ПриватБанку». У Нацбанку наголошують, що таке рішення райсуду суперечить наявній судовій практиці Верховного Суду у подібних справах.