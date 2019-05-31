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Игорь Коломойский, фото: marker.ua

Коломойский пытается заблокировать иск против себя в Швейцарии с помощью украинских судов — НБУ

31 мая 2019, 14:21
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Бывший акционер «ПриватБанка» олигарх Игорь Коломойский пытается с помощью украинских судов заблокировать рассмотрение в Швейцарии инициированных относительно него Национальным банком Украины (НБУ) дел о взыскании финансовой задолженности.

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Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня пресс-службой НБУ.

В НБУ отмечают, что сегодня Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело по иску Коломойского к НБУ и «Приватбанку» о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства Коломойского по этим договорам.

В НБУ считают, что этот иск свидетельствует о нежелании Коломойского выполнять взятые обязательства.

В Нацбанке напоминают, что в 2016 году Коломойский, будучи тогда еще совладельцем «ПриватБанка», заключил с НБУ договоры поручительства и лично обязался выполнить требования Нацбанка по возврату кредитов рефинансирования, которые «ПриватБанк» получал в период с 2008 по 2014 годы. Отмечается, что задолженность Коломойского перед НБУ по этим кредитам до сих пор составляет 9,2 млрд грн.

Напомним, 21 апреля Коломойский выиграл в Печерском райсуде Киева суд по делу о погашении кредитов «ПриватБанка». В Нацбанке отмечают, что такое решение райсуда противоречит имеющейся судебной практике Верховного Суда в подобных делах.

Источник: Ракурс


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