Игорь Коломойский, фото: marker.ua

https://racurs.ua/n122611-kolomoyskiy-pytaetsya-zablokirovat-isk-protiv-sebya-v-shveycarii-s-pomoschu-ukrainskih-sudov-nbu.html

Ракурс

Бывший акционер «ПриватБанка» олигарх Игорь Коломойский пытается с помощью украинских судов заблокировать рассмотрение в Швейцарии инициированных относительно него Национальным банком Украины (НБУ) дел о взыскании финансовой задолженности.

Loading...

Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня пресс-службой НБУ.

В НБУ отмечают, что сегодня Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело по иску Коломойского к НБУ и «Приватбанку» о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства Коломойского по этим договорам.

В НБУ считают, что этот иск свидетельствует о нежелании Коломойского выполнять взятые обязательства.

В Нацбанке напоминают, что в 2016 году Коломойский, будучи тогда еще совладельцем «ПриватБанка», заключил с НБУ договоры поручительства и лично обязался выполнить требования Нацбанка по возврату кредитов рефинансирования, которые «ПриватБанк» получал в период с 2008 по 2014 годы. Отмечается, что задолженность Коломойского перед НБУ по этим кредитам до сих пор составляет 9,2 млрд грн.

Напомним, 21 апреля Коломойский выиграл в Печерском райсуде Киева суд по делу о погашении кредитов «ПриватБанка». В Нацбанке отмечают, что такое решение райсуда противоречит имеющейся судебной практике Верховного Суда в подобных делах.