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Синоптики сообщили о погоде на июнь. Фото: flickr.com

Погода в Украине: синоптики дали прогноз на июнь

31 мая 2019, 14:12
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Погода в Украине в июне ожидается дождливая, с грозами и шквалами.

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Месячное количество осадков ожидается 47−87 мм, а в Карпатах 90−130 мм. В большинстве западных областей это количество меньше нормы, а на остальной территории в пределах средних многолетних значений. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Столбики термометров покажут среднюю температуру 18−22° тепла. В горных районах воздух прогреется до 14−16° выше нуля, что на 1−2° выше средних многолетних значений.

Синоптики отметили, что для июня в Украине характерна грозовая деятельность. В этом месяце наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни, а в отдельных областях возможны смерчи.

В июне средняя месячная температура воздуха составляет 16−21° тепла по Цельсию. Максимально воздух прогревался до 32−39° тепла, а абсолютный минимум зафиксирован на уровне 0−7° выше нуля. В горах и в отдельных районах северных, восточных областях фиксировалось 1−3° мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 44−95 мм, на юге местами 33−42 мм, в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельницкой области — 96−187 мм.

Напомним, 31 мая погода в Украине должна была быть по-летнему теплой, но в то же время дождливой. Синоптики обещали дожди и грозы в западных (кроме Луцка и Ровно), северных и центральных регионах страны.

Источник: Ракурс


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