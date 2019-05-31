Синоптики повідомили про погоду на червень. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n122610-pogoda-v-ukrayini-synoptyky-daly-prognoz-na-cherven.html

Ракурс

Погода в Україні у червні очікується дощова, з грозами та шквалами.

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Місячна кількість опадів очікується 47−87 мм, а в Карпатах 90−130 мм. У більшості західних областей ця кількість менша за норму, а на решті території в межах середніх багаторічних значень. Про це повідомив Гідрометцентр.

Стовпчики термометрів покажуть середню температуру 18−22° тепла. У гірських районах повітря прогріється до 14−16° вище нуля, що на 1−2° вище середніх багаторічних значень.

Синоптики відзначили, що для червня в Україні характерна грозова діяльність. Цього місяця спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи, а в окремих областях можливі смерчі.

У червні середня місячна температура повітря становить 16−21° тепла за Цельсієм. Максимально повітря прогрівалося до 32−39° тепла, а абсолютний мінімум зафіксований на рівні 0−7° вище нуля. У горах та в окремих районах північних, східних областях фіксувалося 1−3° морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 44−95 мм, на півдні місцями 33−42 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та Хмельницькій області — 96−187 мм.

Нагадаємо, 31 травня погода в Україні повинна була бути по-літньому теплою, але водночас дощовою. Синоптики обіцяли дощі та грози у західних (окрім Луцька та Рівного), північних і центральних регіонах країни.