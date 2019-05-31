Київ і Белград з'єднають літні авіарейси. Фото: need4trips.com

https://racurs.ua/ua/n122614-do-serbiyi-z-ukrayiny-na-lito-zapustyat-dodatkovi-aviareysy.html

Ракурс

До Сербії з України додаткові прямі авіарейси запустила компанія Air Serbia. Із сербського Белграда до української столиці Києва її борти літатимуть у літній період — з 2 червня по 27 жовтня 2019 року.

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Рейси виконуватимуться тричі на тиждень — по вівторках, четвергах і неділях. Згідно з онлайн-системою бронювання, вильоти з Києва плануються по вівторках і четвергах о 10.35, а з Белграда — о 7.00. У неділю зі столиці України виліт заплановано на 21.40, а зі столиці Сербії — на 18.05.

Відомо, що авіакомпанія Air Serbia обслуговується в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Останнім часом спостерігається всеукраїнська тенденція зростання кількості міжнародних авіарейсів. Із 2016 року відкрито 109 нових маршрутів. Відновили роботу 10 аеропортів. Україна отримала сертифікацію EASA — Євросоюз вперше зробив виняток для країни, яка не є членом ЄС.

За 2018 рік в аеропортах України було надано послуги 20,5 млн пасажирів. Загальне зростання пасажиропотоку країни становить 92%, а частка лоукостів за кордон — 30%. Вартість найдешевшого квитка до Європи — всього 5 євро.

Нагадаємо, в червні стартують нові авіарейси із Запоріжжя до Болгарії. З українського обласного центру на болгарський курорт можна буде вилетіти по четвергах і неділях.