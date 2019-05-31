Погода в Україні на завтра. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 1 червня буде складною в низці областей, очікуються дощі майже по всій території країни.

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Завтра в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях прогнозують грози, подекуди град та шквали 15−20 м/с. В інших областях вітер очікується північно-східний, 5−10 м/с. Температура вночі 10−20° тепла, вдень прогнозують 22−33° тепла. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 1 червня прогнозується дощова, можливі грози. Температура вночі 16−18° тепла, вдень 25−27° тепла.

У Львові найближчої доби очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі температура повітря 11−13° тепла, вдень 23−25° тепла.

В Одесі в суботу йтимуть дощі. Температура повітря вночі 17−19° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 29−31°.

У Дніпрі у завтрашній вихідний очікується дощ і вдень, і вночі. Вночі стовпчики термометрів покажуть 17−19° вище нуля, вдень очікується 30−32° тепла.

У Харкові в перший день літа Гідрометцентр обіцяє дощову погоду. Температура вночі 17−19° тепла, вдень 30−32° тепла за Цельсієм.

У Карпатах 1 червня протягом доби прогнозують дощі. Температура повітря вночі 11−13° тепла, вдень 22−25° вище нуля.

Крім того, Гідрометцентр повідомив, що сьогодні у Карпатському регіоні, більшості північних, центральних та Одеській областях очікуються грози, подекуди град та шквали 15−20 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 червня буде відносно спокійна. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 31 травня в Україні обіцяли по-літньому теплу погоду. Крім того, синоптики обіцяли дощі та грози у західних (окрім Луцька та Рівного), північних і центральних регіонах країни.