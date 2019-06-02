Затримано поліцейських, які напідпитку поранили у голову п’ятирічного хлопчика на Київщині, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n122664-zatrymano-policeyskyh-yaki-napidpytku-poranyly-u-golovu-p-yatyrichnogo-hlopchyka-na-kyyivschyni.html

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Двоє поліцейських, яких підозрюють у важкому вогнепальному пораненні п’ятирічного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому (Київська область), затримані.

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Про це повідомив у Фейсбук голова Національної поліції Сергій Князєв. Він розповів, що під час стрілянини вони перебували поза службою, були без табельної зброї, у стані алкогольного сп‘яніння.

Князєв повідомив, що поліція перебуває на контакті з батьками. Дитину вдалося транспортувати в Київ, де за її життя борються кращі лікарі держави.

Нам залишається лише помолитися за п’ятирічного Кирила, — написав Князєв.

Слідство провадить Державне бюро розслідувань. У Національній поліції пояснили, що працівник 1 червня перебував поза службою, коли пристрілював рушницю. Випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина.

Хлопчик отримав поранення в голову, куля спричинила перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.