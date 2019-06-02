Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Затримано поліцейських, які напідпитку поранили у голову п’ятирічного хлопчика на Київщині, фото — DW

Затримано поліцейських, які напідпитку поранили у голову п’ятирічного хлопчика на Київщині

2 чер 2019, 09:54
999

Двоє поліцейських, яких підозрюють у важкому вогнепальному пораненні п’ятирічного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому (Київська область), затримані.

Loading...

Про це повідомив у Фейсбук голова Національної поліції Сергій Князєв. Він розповів, що під час стрілянини вони перебували поза службою, були без табельної зброї, у стані алкогольного сп‘яніння.

Князєв повідомив, що поліція перебуває на контакті з батьками. Дитину вдалося транспортувати в Київ, де за її життя борються кращі лікарі держави.

Нам залишається лише помолитися за п’ятирічного Кирила, — написав Князєв.

Слідство провадить Державне бюро розслідувань. У Національній поліції пояснили, що працівник 1 червня перебував поза службою, коли пристрілював рушницю. Випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина.

Хлопчик отримав поранення в голову, куля спричинила перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Вибухи на оборонному заводі в РФ: за медичною допомогою звернулися вже 79 осіб (ВІДЕО)

Медична допомога, після вибухів та пожежі на оборонному заводі «Кристал» в Дзержинську Нижегородської області, знадобилася 79 особам. Одна постраждала перебуває у важкому стані

Світові новини
20:14   1 чер
Новини партнерів
Загрузка...