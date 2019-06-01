Слідчі ДБР підозрюють поліцейських у стрільбі по дитині. Фото:

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Державне бюро розслідувань запідозрило двох працівників поліції у стрільбі по п’ятирічному хлопчику в Київській області.

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Неподалік від того місця, де підстрелили дитину, слідчі виявили гільзи від патронів Флобера. Встановлено, що до стрільби по дитині можуть бути причетні двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділку поліції. Про це 1 червня повідомила прес-служба ДБР.

Слідчими територіального управління ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України), — зазначили в Бюро.

Слідчі проводять обшуки за місцем проживання правоохоронців, вже вилучили набої та різну зброю. Очікується, що найближчим часом поліцейських затримають та повідомлять про підозру у вчинені замаху на умисне вбивство малолітньої дитини.

У прес-службі Головного управління Національної поліції Київської області повідомили, що обставини події та речові докази можуть свідчити про те, що дитина дістала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Також встановлені особи, які можуть бути причетними до нанесення травми хлопчику, — запевнили в поліції.

Нагадаємо, 31 травня у Київській області стріляли в п’ятирічну дитину. Хлопчик дістав поранення в голову, куля спричинила перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. Маля у надзвичайно тяжкому стані, його підключили до апарату штучного дихання.