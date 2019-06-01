Следователи ГБР подозревают полицейских в стрельбе по ребенку. Фото:

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Государственное бюро расследований заподозрило двух сотрудников полиции в стрельбе по пятилетнему мальчику в Киевской области.

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Неподалеку от того места, где подстрелили ребенка, следователи обнаружили гильзы от патронов Флобера. Установлено, что к стрельбе по ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба ГБР.

Следователями территориального управления ГБР проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), — отметили в Бюро.

Следователи проводят обыски по месту жительства правоохранителей, уже изъяли боеприпасы и различное оружие. Ожидается, что в ближайшее время полицейских задержат и сообщат о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области сообщили, что обстоятельства происшествия и вещественные доказательства могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела.

Также установлены лица, которые могут быть причастны к нанесению травмы мальчику, — заверили в полиции.

Напомним, 31 мая в Киевской области стреляли в пятилетнего ребенка. Мальчик получил ранение в голову, пуля вызвала перелом костей черепа и повреждения головного мозга. Малыш в очень тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственного дыхания.