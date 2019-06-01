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Взрыв на российском заводе. Фото: Живая Кубань

Взрывы на оборонном заводе в РФ: за медицинской помощью обратились уже 79 человек (ВИДЕО)

1 июн 2019, 20:14
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В результате взрывов на государственном предприятии «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области России пострадали 79 человек.

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В больницах находится 15 человек, одна из пациенток в тяжелом состоянии. Состояние еще 14 человек медики оценивают, как средней тяжести. Амбулаторную помощь получили 63 пациента. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились 38 работников завода и 41 житель Дзержинска. Детей среди пострадавших нет.

Издание ТАСС со ссылкой на мэра города Ивана Носкова пишет, что лишь 15 работников завода пострадали в результате чрезвычайного происшествия.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее сообщалось, что в результате взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 38 человек.

Напомним, 1 июня на территории российского завода им. Свердлова, производящего боеприпасы и взрывчатку, прогремели мощные взрывы. В результате происшествия заводской цех по производству тротила полностью рухнул, вспыхнул пожар. Предварительно установлено, что к взрыву привели нарушения технологического процесса в заводском цеху по производству тротила.


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Взрывы на оборонном заводе в РФ: за медицинской помощью обратились уже 79 человек (ВИДЕО)

Медицинская помощь, после взрывов и пожара на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, понадобилась 79 лицам. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии

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