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Вибух на російському заводі. Фото: Живая Кубань

Вибухи на оборонному заводі в РФ: за медичною допомогою звернулися вже 79 осіб (ВІДЕО)

1 чер 2019, 20:14
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Внаслідок вибухів на державному підприємстві «Кристал» в Дзержинську Нижегородської області Росії постраждали 79 осіб.

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У лікарнях перебуває 15 осіб, одна із пацієнток у важкому стані. Стан ще 14 осіб медики оцінюють, як середньої тяжкості. Амбулаторну допомогу отримали 63 пацієнтів. Про це 1 червня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я Росії.

Зазначається, що за медичної допомогою звернулися 38 працівників заводу та 41 мешканець Дзержинська. Дітей серед постраждалих немає.

Видання ТАСС із посиланням на мера міста Івана Носкова пише, що лише 15 працівників заводу постраждали внаслідок надзвичайної події.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибухів на оборонному заводі «Кристал» в Дзержинську Нижегородської області постраждали38 осіб.

Нагадаємо, 1 червня на території російського заводу ім. Свердлова, що виробляє боєприпаси та вибухівку, прогриміли потужні вибухи. Внаслідок події заводський цех із виробництва тротилу повністю обвалився, спалахнула пожежа. Попередньо встановлено, що до вибуху призвели порушення технологічного процесу в заводському цеху з виробництва тротилу.


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