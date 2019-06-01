Аварія суден в Будапешті. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n122656-zitknennya-suden-u-budapeshti-sud-vzyav-pid-vartu-gromadyanyna-ukrayiny.html

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У Будапешті через аварію прогулянкового катера на річці Дунай, внаслідок чого загинули семеро осіб та 21 турист зник безвісти, арештували капітана теплохода Viking Sygin, громадянина України Юрія С.

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Запобіжний захід у виді взяття під варту обрано на місяць. Таке рішення суду було очікуваним, оскільки існувала ймовірність його втечі з Угорщини. Про це 1 червня повідомила «Європейська правда» з посиланням на угорське видання Bors Online.

Український капітан на засіданні суду висловив співчуття рідним загиблих та усім, хто постраждав внаслідок трагедії. Він наполягає, що діяв за правилами й не винен в аварії катера.

Наразі служителі Феміди не стали висувати звинувачення громадянину України, але постановили, що капітан може вийти під заставу в розмірі 15 млн форинтів (понад 45 тис. євро). Прокуратура оскаржила це рішення.

Нагадаємо, на річці Дунай в центрі столиці Угорщини Будапешта сталося зіткнення катера з туристами з Південної Кореї та екскурсійного лайнера. Внаслідок інциденту катер, на якому перебували 33 туристів, швидко затонув. Після аварії 21 особа зникла безвісти, семеро загинули й ще сімох вдалося врятувати.

Згодом угорська поліція затримала 64-річного громадянина України Юрія С. з Одеси — капітана катера Mermaid. Правоохоронці підозрюють, що затриманий допустив халатність, котра призвела до масових людських жертв.