Авария судов в Будапеште. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n122656-stolknovenie-sudov-v-budapeshte-sud-vzyal-pod-straju-grajdanina-ukrainy.html

Ракурс

В Будапеште из-за аварии прогулочного катера на реке Дунай, в результате чего погибли семь человек и 21 турист пропал без вести, арестовали капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С.

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Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали на месяц. Такое решение суда было ожидаемым, поскольку существовала вероятность его бегства из Венгрии. Об этом 1 июня сообщила «Европейская правда» со ссылкой на венгерское издание Bors Online.

Украинский капитан на заседании суда выразил соболезнования родным погибших и всем, кто пострадал в результате трагедии. Он настаивает, что действовал по правилам и не виноват в аварии катера.

Сегодня служители Фемиды не стали выдвигать обвинения гражданину Украины, но постановили, что капитан может выйти под залог в размере 15 млн форинтов (свыше 45 тыс. евро). Прокуратура обжаловала это решение.

Напомним, на реке Дунай в центре столицы Венгрии Будапешта произошло столкновение катера с туристами с Южной Кореи и экскурсионного лайнера. В результате инцидента катер, на котором находились 33 туриста, быстро затонул. После аварии 21 человек пропал без вести, семь погибли и еще семь человек удалось спасти.

Впоследствии венгерская полиция задержала 64-летнего гражданина Украины Юрия С. из Одессы — капитана катера Mermaid. Правоохранители подозревают, что задержанный допустил халатность, которая привела к массовым человеческим жертвам.