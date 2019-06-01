Боевики обстреляли мирное село. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n122655-na-donbasse-boeviki-obstrelyali-mirnoe-selo-dlya-diskreditacii-sil-oos-karta.html

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Боевики самопровозглашенной Луганской народной республики обстреляли населенный пункт Сентяновка.

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Повреждения обнаружили на некоторых домах на северной и южной стороне ул. Шевченко. Наблюдатели зафиксировали следы от попаданий снарядов на стенах жилых домов и две воронки в поле в 50 м от одного из домов. Незаконные вооруженные формирования таким образом хотели дискредитировать украинских военных. Об этом 1 июня со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации ОБСЕ сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

По информации местных жителей, они слышали звуки обстрела 29 мая. ОБСЕ пока не установила тип вооружения и направление, откуда велся огонь. В пресс-центре штаба ООС отметили, что обстрел населенного пункта Сентяновка является фейковым или инсценированным с целью дискредитации ВС Украины.

Оккупационные войска РФ чтобы скрыть преступные намерения и обстрелы мирных жилищ вблизи Первомайска, открыли огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата СММ, — также отметили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружили вооружение боевиков самопровозглашенной Донецкой народной республики в мирных деревнях на оккупированной территории. Сепаратисты размещают тяжелую технику вблизи гражданских зданий.