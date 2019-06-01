Бойовики обстріляли мирні села. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n122655-na-donbasi-boyovyky-obstrilyaly-myrne-selo-dlya-dyskredytaciyi-syl-oos-karta.html

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Бойовики самопроголошеної Луганської народної республіки обстріляли населений пункт Сентянівка.

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Пошкодження виявили на деяких будинках на північній та південній стороні вул. Шевченка. Спостерігачі зафіксували сліди від влучань снарядів на стінах житлових будинків та дві вирви у полі за 50 м від однієї з осель. Незаконні збройні формування таким чином хотіли дискредитувати українських військових. Про це 1 червня із посиланням на Спільний центр з контролю та координації ОБСЄ повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

За інформацією місцевих мешканців, вони чули звуки обстрілу 29 травня. ОБСЄ поки не встановила тип озброєння та напрямок, звідки вівся вогонь. У прес-центрі штабу ООС відзначили, що обстріл населеного пункту Сентянівка є фейковим або інсценованим з метою дискредитації ЗС України.

Окупаційні війська РФ аби приховати злочинні наміри та обстріли мирних помешкань поблизу Первомайська, відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарата СММ, — також зазначили у прес-центрі штабу ООС.

Нагадаємо, спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі виявили озброєння бойовиків самопроголошеної Донецької народної республіки в мирних селах на окупованій території. Сепаратисти розміщують важку техніку поблизу цивільних будинків.