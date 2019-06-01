Бойовики на Донбасі. Фото: sprotyv.info

https://racurs.ua/ua/n122651-misiya-obsie-zafiksuvala-ozbroiennya-boyovykiv-bilya-budynkiv-myrnyh-jyteliv-na-donbasi-video.html

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Спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі виявили озброєння бойовиків самопроголошеної Донецької народної республіки в мирних селах на окупованій території.

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Наслідки військових дій поблизу населених пунктів Чигари та Пікузи у Донецькій області з’явилися в інтернеті. Відповідне відео з безпілотного літального апарату розмістили на сторінці місії ОБСЄ у Facebook.

Військові позиції та важке озброєння продовжують розміщувати поблизу будинків цивільного населення. Відеоматеріали з безпілотніх літальних апаратів (БПЛА) СММ ОБСЄ розповідають про наслідки, — відзначили в місії.

Нагадаємо, у травні спостерігачі ОБСЄ заявили, що контрольовані Росією бойовики Донбасу зосередили десятки одиниць танків, гаубиць та зенітні ракетні комплекси з порушенням ліній відведення та постійних місць зберігання.

У січні 2019 року спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика» калібром 122 мм та буксирувані гаубиці Д-30 «Жаба» калібру 122 мм.