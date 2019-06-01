Боевики на Донбассе. Фото: sprotyv.info

https://racurs.ua/n122651-missiya-obse-zafiksirovala-voorujenie-boevikov-vozle-domov-mirnyh-jiteley-na-donbasse-video.html

Ракурс

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружили вооружение боевиков самопровозглашенной Донецкой народной республики в мирных селах на оккупированной территории.

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Последствия военных действий вблизи населенных пунктов Чигари и Пикузы в Донецкой области появились в интернете. Соответствующее видео с беспилотного летательного аппарата разместили на странице миссии ОБСЕ в Facebook.

Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях, — отметили в миссии.

Напомним, в мае наблюдатели ОБСЕ заявили, что контролируемые Россией боевики Донбасса сосредоточили десятки единиц танков, гаубиц и зенитные ракетные комплексы с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

В январе 2019 года наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм и буксируемые гаубицы Д-30 «Лягушка» калибра 122 мм.