Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Боевики на Донбассе. Фото: sprotyv.info

Миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение боевиков возле домов мирных жителей на Донбассе (ВИДЕО)

1 июн 2019, 16:56
999

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружили вооружение боевиков самопровозглашенной Донецкой народной республики в мирных селах на оккупированной территории.

Loading...

Последствия военных действий вблизи населенных пунктов Чигари и Пикузы в Донецкой области появились в интернете. Соответствующее видео с беспилотного летательного аппарата разместили на странице миссии ОБСЕ в Facebook.

Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях, — отметили в миссии.

Напомним, в мае наблюдатели ОБСЕ заявили, что контролируемые Россией боевики Донбасса сосредоточили десятки единиц танков, гаубиц и зенитные ракетные комплексы с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

В январе 2019 года наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм и буксируемые гаубицы Д-30 «Лягушка» калибра 122 мм.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Взрывы на оборонном заводе в РФ: за медицинской помощью обратились уже 79 человек (ВИДЕО)

Медицинская помощь, после взрывов и пожара на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, понадобилась 79 лицам. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии

Новости мира
20:14
Новости партнеров
Загрузка...