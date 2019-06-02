Диво у боксі: аутсайдер Руіс сенсаційно побив Джошуа, фото — RingSide24

https://racurs.ua/ua/n122663-dyvo-u-boksi-autsayder-ruis-sensaciyno-pobyv-djoshua-foto-video.html

Ракурс

Мексиканський боксер Енді Руіс-молодший, якого вважали беззаперечним аутсайдером бою, у ніч з 1 на 2 червня сенсаційно переміг британського чемпіона у суперважкій вазі Ентоні Джошуа і забрав у нього всі чемпіонські пояси за версіями IBF, WBO та WBA.

Loading...

Поєдинок відбувся у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

Британець Джошуа свого часу виграв бій у Володимира Кличка, відправив у нокаут Повєткіна і не програв жодного бою у професійній кар'єрі. Енді Руіс вважався беззаперечним аутсайдером, букмекери ставили на його перемогу 1 до 25.

Але 29-річний мексиканець відразу ж пішов в атаку і упродовж семи раундів, які тривав цей бій, Джошуа чотири рази побував у нокдауні. У третьому раунді Руіс також побував у нокдауні, але встиг двічі відправити туди Джошуа.

У сьомому раунді британець знову опинився на підлозі й рефері припинив бій. Енді Руіс став першим мексиканцем, що виграв титул чемпіона світу у суперважкій вазі.

Руіс-молодший створив одне з найбільших потрясінь в історії суперважкого боксу, — вважає оглядач BBC Sport Люк Редді.

Мене переміг гарний боєць… Побачимо, як далеко він піде, — прокоментував програний бій Джошуа.

Його візаві заявив, що творить історію для Мексики і готовий до реваншу проти Джошуа.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що поєдинок Усик — Джошуа може відбутися в 2020 році.