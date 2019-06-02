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Морський десант на Приазов`ї вчилися знищувати ЗСУ, фото — ООС

Морський десант на Приазов`ї вчилися знищувати ЗСУ (ФОТО, ВІДЕО)

2 чер 2019, 08:52
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На узбережжі Азовського моря сили операції Об'єднаних сил (ООС) вчилися знищувати морський десант вірогідного супротивника. Навчання підрозділи Збройних сил України провели за участі танкових та авіаційних підрозділів.

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Акваторія та українське узбережжя Азовського моря, як і раніше, залишаються зонами високого ризику для розвитку військової агресії північного сусіда, — повідомила 2 червня прес-служба ООС.

Морський десант на Приазов`я вчилися знищувати ЗСУ, фото — ООС

Тому частини та підрозділи Об`єднаних сил на цьому напрямку водночас виконують щоденні бойові завдання і тренують навички для вірогідних сценаріїв боїв у Приазов`ї.

Цього разу, відповідно до легенди планових навчань, протидесантний резерв у складі ротної тактичної групи окремої десантно-штурмової бригади за підтримки танків, артилерії та авіації «нищив» першу хвилю морського десанту противника.

Танки та авіація на вертольотах Мі-8 вогнем унеможливлювали висадку другого ешелону десанту, а згодом відбувалося блокування відходу противника на узбережжі.

Морський десант на Приазов`я вчилися знищувати ЗСУ, фото — ООС

Морський десант на Приазов`я вчилися знищувати ЗСУ, фото — ООС

Морський десант на Приазов`я вчилися знищувати ЗСУ, фото — ООС

У травні ЗСУ провели на Донбасі видовищні навчання танкового резерву. Готовність танкових підрозділів перевірили, імітуючи прорив збройними формуваннями Російської Федерації оборони сил операції Об'єднаних сил.

Джерело: Ракурс


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