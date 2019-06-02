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«Голий» забіг, український квартет та Imagine Dragons на розігріві: чим запам’ятається фінал Ліги чемпіонів, фото — Твіттер К.Андріюка

«Голий» забіг, український квартет та Imagine Dragons на розігріві: чим запам’ятається фінал Ліги чемпіонів (ФОТО, ВІДЕО)

2 чер 2019, 08:21
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У Мадриді увечері 1 червня відбувся фінал цьогорічної Ліги чемпіонів. У ньому зійшлися дві команди з Туманного Альбіону — «Ліверпуль» і «Тоттенхем». Команда Юргена Клоппа двічі забила лондонцям і вшосте завоювала найпрестижніший клубний трофей світу.

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Перемогу здобув «Ліверпуль» завдяки голам Салаха на 2 хвилині та Орігі на 87 хвилині матчі.

«Голий» забіг, український квартет та Imagine Dragons на розігріві: чим запам’ятається фінал Ліги чемпіонів, фото — УЕФА

Фінал відкривало яскраве шоу на стадіоні «Метрополітано» у Мадриді. Фанатів розігріла відома група Imagine Dragons.

Після виконання хітів команди вийшли на поле під гімн Ліги чемпіонів, який зіграв український струнний квартет Asturia. Його виконання настільки вразило представників УЄФА, що вони доручили Вірі Валієвій (скрипка), Катерині Головко (скрипка), Олені Москаленко (альт) та Мирославі Цибко (віолончель) відкривати цьогорічний фінал Ліги чемпіонів.

Не обійшлося і без курйозів. У середині першого тайму на поле змогла продертися крізь охорону та стюардів дівчина, на якій був тільки купальник. Вона добігла до центру футбольного поля, де її затримали секюріті.

«Голий» забіг, український квартет та Imagine Dragons на розігріві: чим запам’ятається фінал Ліги чемпіонів, фото — Твіттер К.Андріюка

Нагадаємо, що у травні навколо фіналу ЛЧ-2019 розгорівся скандал. Фанати «Ліверпуля» і «Тоттенхема» були шоковані цінами на проживання і переліт у Мадрид.

Джерело: Ракурс


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