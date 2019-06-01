Xiaomi Mi 9T показали на світлинах. Фото: iXBT.com

https://racurs.ua/ua/n122660-smartfon-xiaomi-mi-9t-rozsekretyly-v-mereji-z-yavylysya-svitlyny-novynky-foto.html

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Перші фотографії смартфона Xiaomi Mi 9T (Сяомі) з’явилися в мережі.

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Світлини були опубліковані в китайській соціальній мережі Weibo. На фото показана упаковка Mi 9T в конфігурації 6/64 ГБ та сам апарат. Специфікації телефону зображені на захисної заводській плівці. Про це повідомляє 4pda.

Смартфон оснастили процесором Qualcomm Snapdragon 730. Гаджет матиме доволі габаритний AMOLED-дисплей діагоналлю 6,39 дюймів з роздільною здатністю Full HD+ і вбудованим сканером відбитків пальців. На тильній стороні телефону розташована потрійна тильна камера з основним датчиком на 48 Мп. Новий «Сяомі» отримав акумулятор ємністю 4000 mAh із технологією швидкої зарядки потужністю 18 Вт.

Новинка отримала підтримку діапазону LTE band 20. Приблизна ціна смартфону — 400 дол., вартість залежатиме від конфігурації пам’яті.

Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi (Сяомі) представила флагманські смартфони Redmi Redmi K20 та Redmi K20 Pro (Редмі). Новинки отримали потужну начинку та яскравий дисплей. Очікувалося, що Redmi K20 Pro надійде в продаж 1 червня, а Redmi K20 — 6 червня.