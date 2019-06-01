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Xiaomi Mi 9T показали на світлинах. Фото: iXBT.com

Смартфон Xiaomi Mi 9T розсекретили: в мережі з’явилися світлини новинки (ФОТО)

1 чер 2019, 21:52
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Перші фотографії смартфона Xiaomi Mi 9T (Сяомі) з’явилися в мережі.

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Світлини були опубліковані в китайській соціальній мережі Weibo. На фото показана упаковка Mi 9T в конфігурації 6/64 ГБ та сам апарат. Специфікації телефону зображені на захисної заводській плівці. Про це повідомляє 4pda.

Смартфон оснастили процесором Qualcomm Snapdragon 730. Гаджет матиме доволі габаритний AMOLED-дисплей діагоналлю 6,39 дюймів з роздільною здатністю Full HD+ і вбудованим сканером відбитків пальців. На тильній стороні телефону розташована потрійна тильна камера з основним датчиком на 48 Мп. Новий «Сяомі» отримав акумулятор ємністю 4000 mAh із технологією швидкої зарядки потужністю 18 Вт.

Новинка отримала підтримку діапазону LTE band 20. Приблизна ціна смартфону — 400 дол., вартість залежатиме від конфігурації пам’яті.

Xiaomi Mi 9T показали на світлинах. Фото: 4PDA

Xiaomi Mi 9T показали на світлинах. Фото: 4PDA

Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi (Сяомі) представила флагманські смартфони Redmi Redmi K20 та Redmi K20 Pro (Редмі). Новинки отримали потужну начинку та яскравий дисплей. Очікувалося, що Redmi K20 Pro надійде в продаж 1 червня, а Redmi K20 — 6 червня.


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