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Xiaomi Mi 9T показали на фотографиях. Фото: iXBT.com

Смартфон Xiaomi Mi 9T рассекретили: в сети появились фотографии новинки (ФОТО)

1 июн 2019, 21:52
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Первые фотографии смартфона Xiaomi Mi 9T (Сяоми) появились в сети.

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Снимки были опубликованы в китайской социальной сети Weibo. На фото показана упаковка Mi 9T в конфигурации 6/64 ГБ и сам аппарат. Спецификации телефона изображены на защитной заводской пленке. Об этом сообщает 4pda.

Смартфон оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 730. Гаджет будет иметь достаточно габаритный AMOLED-дисплей диагональю 6,39 дюймов с разрешением Full HD+ и встроенным сканером отпечатков пальцев. На тыльной стороне телефона расположена тройная тыльная камера с основным датчиком на 48 Мп. Новый «Сяоми» получил аккумулятор емкостью 4000 mAh с технологией быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Новинка получила поддержку диапазона LTE band 20. Примерная цена смартфона — 400 долл. стоимость будет зависеть от конфигурации памяти.

Xiaomi Mi 9T показали на фотографиях. Фото: 4PDA

Xiaomi Mi 9T показали на фотографиях. Фото: 4PDA

Напомним, китайская компания Xiaomi (Сяоми) представила флагманские смартфоны Redmi Redmi K20 и Redmi K20 Pro (Редми). Новинки получили мощную начинку и яркий дисплей. Ожидалось, что Redmi K20 Pro поступит в продажу 1 июня, а Redmi K20 — 6 июня.


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