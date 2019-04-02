Новый Nubia Red Devil 3 будет самым мощным Android-смартфоном. Фото: GSMArena.com

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Ракурс

Новый игровой смартфон Nubia Red Devil 3, который ожидается в ближайшем будущем, будет самым мощным телефоном на операционной системе Android.

Результатами тестирования новинки в разных бенчмарках поделился генеральный директор бренда Ни Фэй, 2 апреля сообщает издание gizmochina.com.

В AnTuTu еще не анонсированный Nubia Red Devil 3 набрал 437 тыс. 524 балла. Это немного больше чем у недавно презентованного смартфона Black Shark 2 от «Сяоми» (430 тыс. 882 балла). В бенчмарке Master Lu долгожданный смартфон также установил рекорд производительности — 470 тыс. 574 «попугая».

Игровой гаджет оснастят топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855. На рынке ожидается версия с 8 Гб оперативной памяти и накопителем на 128 Гб, а также с 12 Гб оперативки и 256 Гб внутренней флеш-памяти. Батарея смартфона будет тоже мощной — на 5000 mAh и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 30 Вт.

Фишкой смартфона должна стать гибридная система охлаждения с использованием жидкости и кулера. Вместе они должны активно отводить тепло от процессора.

Напомним, китайская компания Xiaomi (Сяоми) в марте представила смартфон для геймеров Black Shark 2. Новинка получила мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 6 или 12 гигабайт оперативной памяти. Версии смартфона существуют с 128 или 256 Гб внутренней памяти.