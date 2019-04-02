Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Новий Nubia Red Devil 3 буде найпотужнішим Android-смартфоном. Фото: GSMArena.com

Найпотужніший смартфон на Android розробила Nubia, опубліковані результати тестів продуктивності (ІНФОГРАФІКА)

2 кві 2019, 22:23
999

Новий ігровий смартфон Nubia Red Devil 3, який очікується у найближчому майбутньому, буде найпотужнішим телефоном на операційній системі Android.

Результатами тестування новинки в різних бенчмарках поділився генеральний директор бренду Ні Фей, 2 квітня повідомляє видання gizmochina.com.

В AnTuTu ще не анонсований Nubia Red Devil 3 набрав 437 тис. 524 бали. Це трішки більше ніж у нещодавно презентованого смартфону Black Shark 2 від «Сяомі» (430 тис. 882 бали). В бенчмарку Master Lu довгоочікуваний смартфон також встановив рекорд продуктивності — 470 тис. 574 «папуги».

Ігровий гаджет оснастять топовим процесором Qualcomm Snapdragon 855. На ринку очікується версія з 8 Гб оперативної пам’яті і накопичувачем на 128 Гб, а також з 12 Гб оперативки та 256 Гб внутрішньої флеш-пам'яті. Батарея смартфона буде теж потужною — на 5000 mAh та підтримуватиме швидку зарядку потужністю 30 Вт.

Фішкою смартфона має стати гібридна система охолодження з використанням рідини та кулера. Разом вони повинні активно відводити тепло від процесора.

Смартфон Nubia Red Devil 3 найпотужніший. Фото: gizmochina.com

Смартфон Nubia Red Devil 3 найпотужніший. Фото: gizmochina.com

Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi (Сяомі) в березні презентувала смартфон для геймерів Black Shark 2. Новинка отримала потужний процесор Qualcomm Snapdragon 855 та 6 або 12 гігабайт оперативної пам’яті. Версії смартфона існують з 128 або 256 Гб внутрішньої пам’яті.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Brexit: Мей заявила про необхідність нової відстрочки виходу Великої Британії з ЄС (ВІДЕО)

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність нової відстрочки термінів виходу країни з Євросоюзу. Точної дати відстрочки вона не озвучила

Світові новини
21:48   2 кві

Проведення дебатів Зеленського і Порошенка вимагають міжнародні спостерігачі та українці у соцмережах (ФОТО)

Міжнародна місія спостерігачів ENEMO закликає переможців першого туру президентських виборів провести дебати. Аналогічний флешмоб набирає популярності в соцмережах

Новини України
16:34   2 кві