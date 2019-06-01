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Заявителям на визу США нужно указать ссылку на страницу в соцсетях. Фото: ye.ua

Госдепартамент США начал требовать у заявителей на визу ссылки на соцсети — AP

1 июн 2019, 21:18
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Для получения въездной визы в США заявителю теперь нужно предоставить американским властям информацию о страницах в социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов.

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Такое требование вступило в силу с начала июня 2019 года после утверждения внесенных изменений в формы заявлений на получение практически всех типов иммиграционных и неиммиграционных виз в США. От лиц, которые хотят попасть в Соединенные Штаты, требуют указать «идентификационные данные социальных сетей». Об этом 1 июня сообщило агентство Associated Press.

Издание пишет, что изменения коснутся почти 15 млн иностранцев, ежегодно обращающихся за американскими визами. В Госдепе считают, что нововведения позволят укрепить национальную безопасность страны, поскольку каждый путешественник или иммигрант отныне будет проходить тщательную проверку.

Мы постоянно работаем над поиском механизмов улучшения наших процедур проверки с целью обеспечения безопасности граждан США, поддерживая вместе с тем законы, не противоречивые поездкам в Соединенные Штаты, — заявил агентству представитель Государственного департамента.

Напомним, в марте в нижнюю палату Конгресса США внесли законопроект, предусматривающий запрет на въезд в страну лицам, сотрудничающим с режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Под запрет могут попасть граждане РФ и других стран, которые, по сведениям Государственного департамента или Министерства внутренних дел США, действуют или действовали в прошлом в интересах России на поддержку действующей власти Венесуэлы.

Источник: Ракурс


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