Заявникам на візу США потрібно вказати посилання на сторінку в соцмережах. Фото: ye.ua

https://racurs.ua/ua/n122659-derjdepartament-ssha-pochav-vymagaty-u-zayavnykiv-na-vizu-posylannya-na-socmereji-ap.html

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Для отримання в’їзної візи в Сполучені Штати Америки заявнику тепер потрібно надати американській владі інформацію про сторінки у соціальних мережах, адреси електронної пошти, а також номери телефонів.

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Така вимога набула чинності з початку червня 2019 року після затвердження внесених змін до форми заяв на отримання практично всіх типів імміграційних і неімміграційних віз у США. Від осіб, які хочуть потрапити до Сполучених Штатів, вимагають вказати «ідентифікаційні дані соціальних мереж». Про це 1 червня повідомило агентство Associated Press.

Видання пише, що зміни торкнуться майже 15 млн іноземців, які щорічно звертаються за американськими візами. У Держдепі вважають, що нововведення дозволять зміцнити національну безпеку країни, оскільки кожен мандрівник чи іммігрант відтепер проходитиме ретельну перевірку.

Ми постійно працюємо над пошуком механізмів поліпшення наших процедур перевірки з метою забезпечення безпеки громадян США, підтримуючи разом з тим закони, які не суперечать поїздкам в Сполучені Штати, — заявив агентству представник Державного департаменту.

Нагадаємо, у березні в нижню палату Конгресу США внесли законопроект, котрий передбачає заборону на в’їзд в країну особам, які співпрацюють з режимом президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Під заборону можуть потрапити громадяни РФ та інших країн, які, за відомостями Державного департаменту або Міністерства внутрішніх справ США, діють або діяли в минулому в інтересах Росії на підтримку чинної влади Венесуели.