«Голый» забег, украинский квартет и Imagine Dragons на разогреве: чем запомнится финал Лиги чемпионов, фото — Твиттер К.Андриюка

https://racurs.ua/n122661-golyy-zabeg-ukrainskiy-kvartet-i-imagine-dragons-na-razogreve-chem-zapomnitsya-final-ligi.html

Ракурс

В Мадриде вечером 1 июня состоялся финал нынешней Лиги чемпионов. В нем сошлись две команды из Туманного Альбиона — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команда Юргена Клоппа дважды забила лондонцам и в шестой раз завоевала престижный клубный трофей мира.

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«Ливерпуль» одолел соперника благодаря голам Салаха на 2 минуте и Ориги на 87 минуте матча.

Финал открывало яркое шоу на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Фанатов разогрела известная группа Imagine Dragons.

После выполнения хитов команды вышли на поле под гимн Лиги чемпионов, который сыграл украинский струнный квартет Asturia. Его исполнение настолько поразило представителей УЕФА, что они поручили Вере Валиевой (скрипка), Екатерине Головко (скрипка), Елене Москаленко (альт) и Мирославе Цибко (виолончель) открывать нынешний финал Лиги чемпионов.

Не обошлось и без курьезов. В середине первого тайма на поле смогла пробиться сквозь охрану и стюардов девушка, на которой был только купальник. Она подбежала к центру футбольного поля, где ее задержали секьюрити.

Напомним, что в мае вокруг финала ЛЧ-2019 разгорелся скандал. Фанаты «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» были шокированы ценами на проживание и перелет в Мадрид.