Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Морской десант на Приазовье учились уничтожать ВСУ, фото — ООС

Морской десант на Приазовье учились уничтожать ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

2 июн 2019, 08:52
999

На побережье Азовского моря силы операции Объединенных сил (ООС) учились уничтожать морской десант вероятного противника. Учения подразделения Вооруженных сил Украины провели с участием танковых и авиационных подразделений.

Loading...

Акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа, — сообщила 2 июня пресс-служба ООС.

Морской десант на Приазовье учились уничтожать ВСУ, фото — ООС

Поэтому части и подразделения Объединенных сил на этом направлении одновременно выполняют ежедневные боевые задачи, а также тренируют навыки для вероятных сценариев боев в Приазовье.

На этот раз, согласно легенде плановых учений, противодесантной резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации «уничтожал» первую волну морского десанта противника.

Танки и авиация на вертолетах Ми-8 огнем из всех видов вооружений делали невозможной высадку второго эшелона десанта, а затем происходило блокирование отхода противника на побережье.

Морской десант на Приазовье учились уничтожать ВСУ, фото — ООС

Морской десант на Приазовье учились уничтожать ВСУ, фото — ООС

В мае ВСУ провели на Донбассе зрелищные учения танкового резерва. Готовность танковых подразделений проверили, имитируя прорыв вооруженными формированиями Российской Федерации обороны сил операции Объединенных сил.

Морской десант на Приазовье учились уничтожать ВСУ, фото — ООС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Харькове пикетируют съезд партии Кернеса и Труханова (ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО)

В Харькове правые организации устроили акцию против учредительного съезда партии «Доверяй делам». Так они хотят напомнить, что ранее руководители партии занимали пророссийскую позицию

Новости Украины
13:34

Познер слетал в Крым и попал в базу «Миротворца» (ФОТО)

Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесли в базу сайта «Миротворец». Его данные появились в разделе «Чистилище» 1 июня. Познер в апреле незаконно пересек границу с Украиной, когда летал на форум в оккупированный Крым

Новости мира
11:55
Новости партнеров
Загрузка...