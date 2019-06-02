Морской десант на Приазовье учились уничтожать ВСУ, фото — ООС

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Ракурс

На побережье Азовского моря силы операции Объединенных сил (ООС) учились уничтожать морской десант вероятного противника. Учения подразделения Вооруженных сил Украины провели с участием танковых и авиационных подразделений.

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Акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа, — сообщила 2 июня пресс-служба ООС.

Поэтому части и подразделения Объединенных сил на этом направлении одновременно выполняют ежедневные боевые задачи, а также тренируют навыки для вероятных сценариев боев в Приазовье.

На этот раз, согласно легенде плановых учений, противодесантной резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации «уничтожал» первую волну морского десанта противника.

Танки и авиация на вертолетах Ми-8 огнем из всех видов вооружений делали невозможной высадку второго эшелона десанта, а затем происходило блокирование отхода противника на побережье.

В мае ВСУ провели на Донбассе зрелищные учения танкового резерва. Готовность танковых подразделений проверили, имитируя прорыв вооруженными формированиями Российской Федерации обороны сил операции Объединенных сил.