Чудо в боксе: аутсайдер Руис сенсационно побил Джошуа, фото —- RingSide24

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Ракурс

Мексиканский боксер Энди Руис-моладший, которого считали безоговорочным аутсайдером боя, в ночь с 1 на 2 июня сенсационно победил британского чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа и забрал у него все чемпионские пояса по версиям IBF, WBO и WBA.

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Британец Джошуа свое время выиграл бой у Владимира Кличко, отправил в нокаут Поветкина и не проиграл ни одного боя в профессиональной карьере. Энди Руис считался безоговорочным аутсайдером, букмекеры ставили на его победу 1 к 25.

Но 29-летний мексиканец сразу же пошел в атаку и на протяжении семи раундов, которые длился этот бой, Джошуа четыре раза побывал в нокдауне. В третьем раунде Руис также побывал в нокдауне, но успел дважды отправить туда Джошуа.

В седьмом раунде британец снова оказался на полу и рефери прекратил бой. Энди Руис стал первым мексиканцем, который выиграл титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Руис-младший создал одно из величайших потрясений в истории супертяжелого бокса, — считает обозреватель BBC Sport Люк Редди.

Меня победил хороший боец​​… Посмотрим, как далеко он пойдет, — прокомментировал проигранный бой Джошуа.

Его визави заявил, что творит историю для Мексики и готов к реваншу против Джошуа.

Ранее «Ракурс» сообщал, что поединок Усик — Джошуа может состояться в 2020 году.